Россия обвинила США в подготовке ядерного удара в Европе

Такое мнение озвучил российский дипломат. Он считает, что европейские партнёры закрывают глаза на действия Вашингтона.

Глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе. Такое мнение господин Ермаков озвучил в беседе с РИА «Новости».

По словам Ермакова, к такому выводу российские власти пришли, наблюдая за размещением американцами ядерного оружия на европейской территории.

- Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия, - подчеркнул представитель министерства.

Ермаков добавил, что подобные процессы могут поставить Евросоюз на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения.

Напомним, ранее Вашингтон опубликовал новую ядерную доктрину, согласно которой Москва и Пекин – основные противники Соединённых Штатов.