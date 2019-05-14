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Константин Большаков
14 Мая, 2019 08:48
Трамп подтвердил проведение встречи с Путиным
Дональд Трамп.
Источник: theconversation.com
Вашингтон, 14 Мая - DIXINEWS.
Лидеры встретятся в Японии на саммите G20. Он пройдёт в конце июня.
Президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете, заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.
По словам Трампа, встреча с российским коллегой пройдёт на саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Мероприятие состоится в конце июня 2019 года.
Кроме того, большую часть своего выступления Дональд Трамп уделил «торговой войне» с Китаем и предстоящей встрече с главой КНР Си Цзиньпином, так как на прошлой неделе Вашингтон и Пекин не смогли прийти к соглашению по поводу тарифов.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встречу Путина и Трампа будут обсуждать во время визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео во вторник, 14 мая.
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