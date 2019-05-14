Трамп подтвердил проведение встречи с Путиным

Лидеры встретятся в Японии на саммите G20. Он пройдёт в конце июня.

Президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете, заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

По словам Трампа, встреча с российским коллегой пройдёт на саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Мероприятие состоится в конце июня 2019 года.

Кроме того, большую часть своего выступления Дональд Трамп уделил «торговой войне» с Китаем и предстоящей встрече с главой КНР Си Цзиньпином, так как на прошлой неделе Вашингтон и Пекин не смогли прийти к соглашению по поводу тарифов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встречу Путина и Трампа будут обсуждать во время визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео во вторник, 14 мая.