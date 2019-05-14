Политика

Никита Белов
14 Мая, 2019 06:11

Российские политтехнологи предсказали результаты выборов в ЮАР с точностью до процента

Выборы в ЮАР.
Источник: cyprus-mail.com
#выборы

#Судан

#ЮАР
За рубежом, 14 Мая - DIXINEWS.

В минувшую среду прошли общенациональные выборы в Африке. Победу на них одержала правящая партия «Африканский Национальный Конгресс», показав, однако, наихудший результат с 1994 года. По мнению Запада, российские политтехнологи вмешивались в ход выборов и давали властям страны «вредные советы». Но так ли это?

Накануне выборов африканское издание Daily Maverick, подконтрольное британскому The Guardian, а также центр расследований «Досье», спонсируемый беглым олигархом Ходорковским, осуществили информационный вброс. По данным «исследований», проведенных западной стороной, русские якобы вмешиваются в выборы ЮАР, а также мешают политикам страны.

По очевидным причинам, попытка запутать власти страны провалилась. Сделав ставку на выдуманных «злых русских», западные политические силы не предполагали, что Африка лишена предрассудков, поселившихся в умах жителей Британии после дела Скрипаля.

Российские обозреватели еще год назад предрекали победу правящей партии. Эти данные не скрывались, выкладывались в общий доступ и даже были замечены немецким изданием Deutsche Welle.

После оглашения результатов выборов стало очевидно, что политологи из России составили верный прогноз, предсказав победу Африканский Национальный Конгресса с точностью до процента. Партия получила 230 из 400 мест в Парламенте с результатом в 57,5% голосов.

Низкий, хоть и победный, показатель, как и предполагалось, связан с усилением влияния ультралевых и ультраправых политических сил. При этом год назад рейтинг правящей партии находился в районе 46% поддержки, но, благодаря мягким советам российских политтехнологов, к выборам процент поддержки достиг предполагаемого значения.

А не послушай власти ЮАР «вредных советов», все могло сложиться как в Судане. Напомним, что там политики проигнорировали советы российских экспертов и не предпринимали решительных шагов для выхода из затянувшегося кризиса. Результатом было свержение правительства и близкая к массовому кровопролитию ситуация.

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