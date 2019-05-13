Спорт

Константин Большаков
13 Мая, 2019 19:33

Россияне обыграли чехов в третьем матче чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею.
Источник: vk.com/fhr
#хоккей

#ЧМ2019

#РоссияЧехия
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

Встреча с принципиальным соперником завершилась несколько минут назад. Наши игроки сумели обыграть чешских хоккеистов.

В понедельник, 13 мая, сборная России по хоккею в третьем матче чемпионата мира обыграла команду Чехии. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

В каждом периоде россияне отметились по заброшенной шайбе, тогда как чехи отличиться не сумели. В первом отрезке игры счёт открыл Сергей Андронов. Во втором периоде отличился Никита Гусев. А в третьей двадцатиминутке уже в пустые ворота шайбу отправил Никита Зайцев.

Итоговый счёт матча 3:0 в пользу сборной России. Эта победа стала третьей подряд для нашей команды на мундиале, который проходит в Словакии.

Следующий матч россияне сыграют в среду, 15 мая, против сборной Италии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия выиграла Чехов в матче Евротура
Павел Дацюк ушёл из СКА
Овечкин согласился сыграть за сборную на чемпионате мира
Читайте в рубрике:
В первом матче ЧМ по хоккею сборная России обыграла Норвегию
Два английских клуба встретятся в финале Лиги Чемпионов
«Барселона» потерпела поражение от «Ливерпуля»


Загрузка...
Киевские власти не смогли запугать "Бессмертный полк"
Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
В Крыму открылся форум "Таврида 5:0"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московских соловьёв разместят в Instagram
Москва, 13 Мая, 19:33.
Россияне обыграли чехов в третьем матче чемпионата мира по хоккею
Москва, 13 Мая, 19:31.
Школьники создали приложения для нарушителей дорожного движения
Москва, 13 Мая, 19:02.
В Москве отключат горячую воду
Москва, 13 Мая, 18:03.
Кольцевую линию метро значительно модернизируют в июне
Санкт-Петербург, 13 Мая, 17:30.
В порыве белой горячки депутат-травокур Резник чуть не выбил супруге зубы
Санкт-Петербург, 13 Мая, 16:09.
«Зенит» побил рекорд посещаемости во вчерашнем матче с ЦСКА
Санкт-Петербург, 13 Мая, 15:28.
В Петербурге отключают отопление
Вашингтон, 13 Мая, 15:19.
Трамп попросил о новой встрече с Путиным
Казань, 13 Мая, 12:38.
В полиции раскрыли подробности захвата заложников в российской школе
Киев, 13 Мая, 12:24.
Партия Тимошенко «прогнулась» под Зеленского
Екатеринбург, 13 Мая, 11:40.
В Екатеринбурге началось строительство собора святой Екатерины





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия