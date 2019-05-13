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Константин Большаков
13 Мая, 2019 19:33
Россияне обыграли чехов в третьем матче чемпионата мира по хоккею
Сборная России по хоккею.
Источник: vk.com/fhr
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.
Встреча с принципиальным соперником завершилась несколько минут назад. Наши игроки сумели обыграть чешских хоккеистов.
В понедельник, 13 мая, сборная России по хоккею в третьем матче чемпионата мира обыграла команду Чехии. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
В каждом периоде россияне отметились по заброшенной шайбе, тогда как чехи отличиться не сумели. В первом отрезке игры счёт открыл Сергей Андронов. Во втором периоде отличился Никита Гусев. А в третьей двадцатиминутке уже в пустые ворота шайбу отправил Никита Зайцев.
Итоговый счёт матча 3:0 в пользу сборной России. Эта победа стала третьей подряд для нашей команды на мундиале, который проходит в Словакии.
Следующий матч россияне сыграют в среду, 15 мая, против сборной Италии.
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