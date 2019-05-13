Россияне обыграли чехов в третьем матче чемпионата мира по хоккею

Встреча с принципиальным соперником завершилась несколько минут назад. Наши игроки сумели обыграть чешских хоккеистов.

В понедельник, 13 мая, сборная России по хоккею в третьем матче чемпионата мира обыграла команду Чехии. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

В каждом периоде россияне отметились по заброшенной шайбе, тогда как чехи отличиться не сумели. В первом отрезке игры счёт открыл Сергей Андронов. Во втором периоде отличился Никита Гусев. А в третьей двадцатиминутке уже в пустые ворота шайбу отправил Никита Зайцев.

Итоговый счёт матча 3:0 в пользу сборной России. Эта победа стала третьей подряд для нашей команды на мундиале, который проходит в Словакии.

Следующий матч россияне сыграют в среду, 15 мая, против сборной Италии.