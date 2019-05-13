Трамп попросил о новой встрече с Путиным

Соответствующий запрос уже направлен российским властям. Американский лидер хочет обсудить с Путиным ряд важных вопросов.

Власти Соединённых Штатов Америки запросили у Кремля проведение переговоров на высшем уровне. Об этом пишет «Коммерсант», который указывает источником собеседника, близкого к Госдепу США.

По его словам, вероятность проведения очередной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным оценивается как высокая.

Не исключено, что лидеры встретятся на саммите «Большой двадцатки», который состоится в Осаке (Япония) в июне 2019 года. В настоящий момент в Белом доме ждут ответа от Москвы.

Напомним, в начале мая Путин и Трамп провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президенты разговаривали порядка полутора часов, успев обсудить вопросы ядерного разоружения, ситуации в Украине, Венесуэле и Китае.