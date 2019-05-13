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Константин Большаков
13 Мая, 2019 15:19
Трамп попросил о новой встрече с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: sputnik-abkhazia.info
Вашингтон, 13 Мая - DIXINEWS.
Соответствующий запрос уже направлен российским властям. Американский лидер хочет обсудить с Путиным ряд важных вопросов.
Власти Соединённых Штатов Америки запросили у Кремля проведение переговоров на высшем уровне. Об этом пишет «Коммерсант», который указывает источником собеседника, близкого к Госдепу США.
По его словам, вероятность проведения очередной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным оценивается как высокая.
Не исключено, что лидеры встретятся на саммите «Большой двадцатки», который состоится в Осаке (Япония) в июне 2019 года. В настоящий момент в Белом доме ждут ответа от Москвы.
Напомним, в начале мая Путин и Трамп провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президенты разговаривали порядка полутора часов, успев обсудить вопросы ядерного разоружения, ситуации в Украине, Венесуэле и Китае.
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