Происшествия

Константин Большаков
13 Мая, 2019 12:38

В полиции раскрыли подробности захвата заложников в российской школе

Гимназия №7 в Казани.
Источник: ledel70.ru
#МВД

#школьники

#захватзаложников
Казань, 13 Мая - DIXINEWS.

Молодой человек пришёл в класс с оружием. И не давал ученикам покинуть кабинет, пока не был задержан.

В понедельник, 13 мая, в гимназии №7 города Казани произошёл захват заложников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Как рассказали в полиции, в 10:54 часов в экстренные службы позвонили родители ученицы 10-го класса седьмой гимназии, которые заявили, что одноклассник их дочери пришёл в школу с пистолетом и ножом, и удерживает учеников в одном из кабинетов.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, в 11:40 подросток 2001 г.р. был задержан, никто не пострадал, - заявили в республиканском главке МВД.

В ходе разбирательства выяснилось, что старшеклассник с началом урока зашёл в кабинет русского языка, сел за учительский стол, достав пистолет и кухонный нож. Никаких требований подросток не озвучил, сейчас причины его поступка выясняются.

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