Партия Тимошенко «прогнулась» под Зеленского

Политические оппоненты поддержали предложение нового лидера о дате инаугурации. Она должна состояться как можно раньше, считают в партии Тимошенко.

Зампредседателя партии «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что поддерживает требование Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины, о проведении инаугурации 19 мая. Об этом говорится на сайте партии, возглавляемой экс-премьером страны Юлией Тимошенко.

Как пояснил Соболев, в «Батькивщине» полагают, что чем раньше Зеленский приступит к исполнению президентских обязанностей, тем более стабильной останется ситуация в Украине.

По украинским законам, дату инаугурации назначают депутаты Верховной Рады. На прошлой неделе Зеленский, обращаясь к Раде, потребовал назначить проведение церемонии на 19-е число.

Крайний срок проведения инаугурации, согласно законам Украины, 30 мая – церемония должна состояться в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов.