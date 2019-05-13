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Константин Большаков
13 Мая, 2019 12:24
Партия Тимошенко «прогнулась» под Зеленского
Юлия Тимошенко.
Источник: tymoshenko.ua
Киев, 13 Мая - DIXINEWS.
Политические оппоненты поддержали предложение нового лидера о дате инаугурации. Она должна состояться как можно раньше, считают в партии Тимошенко.
Зампредседателя партии «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что поддерживает требование Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины, о проведении инаугурации 19 мая. Об этом говорится на сайте партии, возглавляемой экс-премьером страны Юлией Тимошенко.
Как пояснил Соболев, в «Батькивщине» полагают, что чем раньше Зеленский приступит к исполнению президентских обязанностей, тем более стабильной останется ситуация в Украине.
По украинским законам, дату инаугурации назначают депутаты Верховной Рады. На прошлой неделе Зеленский, обращаясь к Раде, потребовал назначить проведение церемонии на 19-е число.
Крайний срок проведения инаугурации, согласно законам Украины, 30 мая – церемония должна состояться в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов.
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