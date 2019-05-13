Общество

Константин Большаков
13 Мая, 2019 10:25

Россиянам напомнили об очередных длинных выходных

День народного единства.
Источник: regnum.ru
#Роструд

#выходные

#Деньнародногоединства
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

На этот раз только поздней осенью. Речь идёт о ноябрьских праздниках.

В Роструде сообщили, что следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре 2019 года. Они станут последними длинными выходными днями в текущем году, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Так, выходные в связи с Днём народного единства выпадают на 3 и 4 ноября, соответственно, воскресенье и понедельник. То есть, россияне будут отдыхать целых три дня, если считать ещё и субботу, 2 ноября.

Напомним, в мае россияне имели сразу двое длинных выходных в честь 1 мая и Дня Победы. Сначала страна отдыхала с 1 по 5 число, а также с 9 по 12 мая включительно.

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