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Константин Большаков
13 Мая, 2019 09:36
Стали известны регионы, где вскоре могут сменить губернаторов
Кремль.
Источник: imgfon.ru
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.
Закрытое исследование было проведено для Кремля весной. В итоге главы четырёх регионов могут лишиться своих постов.
В ходе закрытых социсследований, проведённых специально для Кремля, были определены четыре российских региона с максимальным запросом на смену губернаторов. Как пишет «РБК» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, речь идёт об Архангельской области, Коми, Ингушетии и Севастополе.
Так, в десятку глав регионов, которых жители желают сменить, вошли Алексей Орлов – бывший глава Калмыкии, уволенный в марте 2019 года, Дмитрий Овсянников, возглавляющий Севастополь, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Коми Сергей Гапликов, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и другие чиновники.
Как уточняет издание, Евкуров, Овсянников, Орлов и Гапликов вошли в так называемую «десятку аутсайдеров», которым доверяют меньше всего.
При этом будут ли приниматься кадровые решения по указанным чиновникам в ближайшее время, источники в Кремле не уточнили.
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