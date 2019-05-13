Власть

Константин Большаков
13 Мая, 2019 09:36

Стали известны регионы, где вскоре могут сменить губернаторов

Кремль.
Источник: imgfon.ru
#Кремль

#регионы

#губернаторы
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

Закрытое исследование было проведено для Кремля весной. В итоге главы четырёх регионов могут лишиться своих постов.

В ходе закрытых социсследований, проведённых специально для Кремля, были определены четыре российских региона с максимальным запросом на смену губернаторов. Как пишет «РБК» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, речь идёт об Архангельской области, Коми, Ингушетии и Севастополе.

Так, в десятку глав регионов, которых жители желают сменить, вошли Алексей Орлов – бывший глава Калмыкии, уволенный в марте 2019 года, Дмитрий Овсянников, возглавляющий Севастополь, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Коми Сергей Гапликов, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и другие чиновники.

Как уточняет издание, Евкуров, Овсянников, Орлов и Гапликов вошли в так называемую «десятку аутсайдеров», которым доверяют меньше всего.

При этом будут ли приниматься кадровые решения по указанным чиновникам в ближайшее время, источники в Кремле не уточнили.

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