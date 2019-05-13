Происшествия

Константин Большаков
13 Мая, 2019 09:12

Очередной инцидент с SSJ-100 произошёл в Шереметьево

SSJ-100.
Источник: aviaphotos.ru
#SSJ100

#Аэрофлот

#Шереметьево
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт. Уже известна предварительная причина ранней посадки.

Самолёт «Sukhoi Superjet 100», принадлежащий «Аэрофлоту», после вылета из Москвы в Самару в ночь на 13 мая был вынужден вернуться обратно в столичный аэропорт Шереметьево. Такая информация представлена на сайте Flightradar.

По данным портала, самолёт вылетел из аэропорта в 1:59 часов ночи. В небе над Владимиром SSJ-100 развернулся и вернулся в Москву, где благополучно приземлился.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Шереметьево утверждает, что причиной посадки стало срабатывание датчика о неисправности системы наддува в кабине пилотов.

Напомним, 5 мая 2019 года в Шереметьево при аварийной посадке разбился SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. Во время катастрофы погибли 41 человек.

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