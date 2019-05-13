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Константин Большаков
13 Мая, 2019 09:12
Очередной инцидент с SSJ-100 произошёл в Шереметьево
SSJ-100.
Источник: aviaphotos.ru
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.
Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт. Уже известна предварительная причина ранней посадки.
Самолёт «Sukhoi Superjet 100», принадлежащий «Аэрофлоту», после вылета из Москвы в Самару в ночь на 13 мая был вынужден вернуться обратно в столичный аэропорт Шереметьево. Такая информация представлена на сайте Flightradar.
По данным портала, самолёт вылетел из аэропорта в 1:59 часов ночи. В небе над Владимиром SSJ-100 развернулся и вернулся в Москву, где благополучно приземлился.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Шереметьево утверждает, что причиной посадки стало срабатывание датчика о неисправности системы наддува в кабине пилотов.
Напомним, 5 мая 2019 года в Шереметьево при аварийной посадке разбился SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. Во время катастрофы погибли 41 человек.
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