Названа причина отмены визита Помпео в Москву

У американского политика есть дела по Ближнему Востоку. Поэтому он не успевает прилететь в Москву.

Госсекретарь США Майк Помпео принял решение отменить свой визит в Москву, который планировался в рамках рабочей поездки политика в Россию. Об этом написало агентство Reuters.

При этом завтра, 14 мая, Помпео всё-таки приедет в Сочи, где проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С ними представитель Вашингтона намерен обсудить «агрессивные и дестабилизирующие действия, предпринятые Москвой по всему миру».

Что касается визита в российскую столицу, то Помпео отменил его, так как должен провести в Брюсселе беседу касательно вопросов по Ирану и другим темам, уточнило издание.

Отметим, что Помпео впервые прибудет в Россию в качестве госсекретаря США, пост которого занял в апреле 2018 года.