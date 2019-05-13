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Константин Большаков
13 Мая, 2019 08:54
Названа причина отмены визита Помпео в Москву
Майк Помпео.
Источник: newsweek.com
Вашингтон, 13 Мая - DIXINEWS.
У американского политика есть дела по Ближнему Востоку. Поэтому он не успевает прилететь в Москву.
Госсекретарь США Майк Помпео принял решение отменить свой визит в Москву, который планировался в рамках рабочей поездки политика в Россию. Об этом написало агентство Reuters.
При этом завтра, 14 мая, Помпео всё-таки приедет в Сочи, где проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С ними представитель Вашингтона намерен обсудить «агрессивные и дестабилизирующие действия, предпринятые Москвой по всему миру».
Что касается визита в российскую столицу, то Помпео отменил его, так как должен провести в Брюсселе беседу касательно вопросов по Ирану и другим темам, уточнило издание.
Отметим, что Помпео впервые прибудет в Россию в качестве госсекретаря США, пост которого занял в апреле 2018 года.
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