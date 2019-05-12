Детское пособие в России теперь будут получать по новым правилам

Поправки в закон вступили в силу 12 мая 2019 года.

Отныне, ежемесячные пособия на первого и второго ребёнка будут выдавать в любом регионе России без привязки к прописке. Поправки в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» вступили в силу с сегодняшнего дня.

Данные изменения очень важны для россиян, так как многие семьи меняют место жительства, чтобы улучшить свою жизнь (лучшая работа, высокие заработки).

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что многих удерживают социальные льготы, доступные только по месту постоянной регистрации, но некоторые всё равно мигрируют, теряя при этом пособие на детей, что было несправедливо.

Стоит отметить, что в настоящее время пособия на первого и второго ребёнка получают порядка 400 000 семей.