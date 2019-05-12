Зеленский сделал резкое антироссийское высказывание

Он хочет продолжить «войну с Россией».Об этом рассказал советник шоумена.

Советник избранного президента Украины по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжить «войну с Россией». Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Громадське».

По его словам, Киев не намерен менять позицию по отношению к Москве и вступлению в НАТО, однако сроки входа в альянс ещё не обсуждались.

- Мы не меняем курс по отношению к войне с Россией, это же война, - заключил советник.

Напомним, в начале мая Апаршин заявлял, что Киев вернёт Донбасс через пять лет. А ранее предостерегал Зеленского от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.