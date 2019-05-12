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Константин Большаков
12 Мая, 2019 10:41
Зеленский сделал резкое антироссийское высказывание
Владимир Зеленский.
Источник: riafan.ru
Киев, 12 Мая - DIXINEWS.
Он хочет продолжить «войну с Россией».Об этом рассказал советник шоумена.
Советник избранного президента Украины по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжить «войну с Россией». Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Громадське».
По его словам, Киев не намерен менять позицию по отношению к Москве и вступлению в НАТО, однако сроки входа в альянс ещё не обсуждались.
- Мы не меняем курс по отношению к войне с Россией, это же война, - заключил советник.
Напомним, в начале мая Апаршин заявлял, что Киев вернёт Донбасс через пять лет. А ранее предостерегал Зеленского от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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