Политика

Константин Большаков
12 Мая, 2019 10:41

Зеленский сделал резкое антироссийское высказывание

Владимир Зеленский.
Источник: riafan.ru
#Зеленский

#Украина

#Апаршин
Киев, 12 Мая - DIXINEWS.

Он хочет продолжить «войну с Россией».Об этом рассказал советник шоумена.

Советник избранного президента Украины по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжить «войну с Россией». Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Громадське».

По его словам, Киев не намерен менять позицию по отношению к Москве и вступлению в НАТО, однако сроки входа в альянс ещё не обсуждались.

- Мы не меняем курс по отношению к войне с Россией, это же война, - заключил советник.

Напомним, в начале мая Апаршин заявлял, что Киев вернёт Донбасс через пять лет. А ранее предостерегал Зеленского от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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