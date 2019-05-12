Очередной взрыв газа произошёл в жилом доме в одной из областей России

Жилой дом в Ростовской области после взрыва газа.

Есть погибшие и пострадавшие. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места трагедии.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области, в ночь с 11 на 12 мая 2019 года в шестнадцатиквартирном жилом доме по улице Ленина,35 посёлка Чистоозёрный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа.

Согласно последним данным спецслужб, два человека погибли, в том числе ребёнок, ещё двое пострадали. Повреждения получили семь квартир, три из них разрушены.

Остальные жильцы дома расселены в пункты временного пребывания. В посёлке ввели режим ЧС.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте ЧП работают криминалисты, проводится осмотр места происшествия, ведётся допрос жильцов дома.

Возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома.