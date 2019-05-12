|
Константин Большаков
12 Мая, 2019 10:11
Алишер Усманов получил орден Дружбы из рук Нурсултана Назарбаева
Алишер Усманов и Нурсултан Назарбаев.
Источник: akorda.kz
Астана, 12 Мая - DIXINEWS.
На днях российский бизнесмен получил престижную награду. Её вручал бывший лидер соседнего государства.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы первой степени российскому бизнесмену, основателю "Холдинговой компании ЮэСэм" Алишеру Усманову. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу господина Назарбаева.
Уточняется, что Усманову вручили награду за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. При этом указ о награждении был подписан ещё в декабре 2018 года, однако вручение ордена состоялось только на днях.
Стоит отметить, что в 2011 году господина Усманова уже награждали орденом Дружбы второй степени. Тогда высокую награду бизнесмен получил за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, укрепление мира и дружбы между казахстанским и российским народами.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия