Алишер Усманов получил орден Дружбы из рук Нурсултана Назарбаева

На днях российский бизнесмен получил престижную награду. Её вручал бывший лидер соседнего государства.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы первой степени российскому бизнесмену, основателю "Холдинговой компании ЮэСэм" Алишеру Усманову. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу господина Назарбаева.

Уточняется, что Усманову вручили награду за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. При этом указ о награждении был подписан ещё в декабре 2018 года, однако вручение ордена состоялось только на днях.

Стоит отметить, что в 2011 году господина Усманова уже награждали орденом Дружбы второй степени. Тогда высокую награду бизнесмен получил за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, укрепление мира и дружбы между казахстанским и российским народами.