Политика

Константин Большаков
11 Мая, 2019 10:14

Порошенко решил напоследок ещё раз подгадить России

Ангела Меркель.
Источник: politobzor.net
#Порошенко

#санкции

#Меркель
Киев, 11 Мая - DIXINEWS.

Он попросил немецкую сторону ужесточить санкции против нашей страны. Из-за того, что Кремль решил выдавать паспорта РФ украинцам по упрощённой схеме.

Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого попросил ужесточить антироссийские санкции. Причиной Порошенко назвал упрощённую процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, пишет «Интерфакс».

В свою очередь избранный глава государства Владимир Зеленский в видеообращении на телеканале «News One» сравнил Петра Порошенко с туристом, ворующим тапочки в египетском отеле. Так он отреагировал на попытки пока ещё президента Украины произвести перестановки в высшем командовании армии, назначить новых судей и пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания.

- Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, но Пoрoшенкo никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет всё подряд со шведского стола, - резюмировал Зеленский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса в конце апреля 2019 года.

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