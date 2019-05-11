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Константин Большаков
11 Мая, 2019 10:14
Порошенко решил напоследок ещё раз подгадить России
Ангела Меркель.
Источник: politobzor.net
Киев, 11 Мая - DIXINEWS.
Он попросил немецкую сторону ужесточить санкции против нашей страны. Из-за того, что Кремль решил выдавать паспорта РФ украинцам по упрощённой схеме.
Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого попросил ужесточить антироссийские санкции. Причиной Порошенко назвал упрощённую процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, пишет «Интерфакс».
В свою очередь избранный глава государства Владимир Зеленский в видеообращении на телеканале «News One» сравнил Петра Порошенко с туристом, ворующим тапочки в египетском отеле. Так он отреагировал на попытки пока ещё президента Украины произвести перестановки в высшем командовании армии, назначить новых судей и пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания.
- Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, но Пoрoшенкo никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет всё подряд со шведского стола, - резюмировал Зеленский.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса в конце апреля 2019 года.
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