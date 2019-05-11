Поиск пропавших на Алтае туристов остановлен

Такое трудное решение принято из-за опасности новых лавин. Поиски продолжат летом.

В пресс-службе МЧС России заявили, что поиски попавших под лавину туристов на Алтае приостановлены из-за угрозы схода новых лавин. Такое заявление распространило агентство «Интерфакс».

- 11 мая в 8 часов по московскому времени планируется приостановить на полтора месяца поисковую операцию в горах Республики Алтай в районе Южно-Чуйского хребта. Это связано с тем, что существует угроза повторного схода лавины в месте поисков, - отметили спасатели.

Напомним, о схождении лавины стало известно на прошлой неделе. Снег накрыл группу из девяти туристов, семеро погибли. Тела пятерых спасатели сумели обнаружить.