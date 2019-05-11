Общество

Константин Большаков
11 Мая, 2019 09:54

Поиск пропавших на Алтае туристов остановлен

Спасатели.
Источник: 8plus1.ru
#МЧС

#Алтай

#лавина
Горно-Алтайск, 11 Мая - DIXINEWS.

Такое трудное решение принято из-за опасности новых лавин. Поиски продолжат летом.

В пресс-службе МЧС России заявили, что поиски попавших под лавину туристов на Алтае приостановлены из-за угрозы схода новых лавин. Такое заявление распространило агентство «Интерфакс».

- 11 мая в 8 часов по московскому времени планируется приостановить на полтора месяца поисковую операцию в горах Республики Алтай в районе Южно-Чуйского хребта. Это связано с тем, что существует угроза повторного схода лавины в месте поисков, - отметили спасатели.

Напомним, о схождении лавины стало известно на прошлой неделе. Снег накрыл группу из девяти туристов, семеро погибли. Тела пятерых спасатели сумели обнаружить.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Появились подробности гибели 7 туристов под лавиной в горах Алтая
При взрыве на химзаводе в Пермском крае погибли люди
Возле космодрома Восточный бушует пожар
Читайте в рубрике:
Путин высказался о гибели Доренко
Названы самые лучшие аэропорты и авиакомпании мира
Названа причина гибели Сергея Доренко


Загрузка...
СК России комментирует аварийную посадку и возгорание самолёта в аэропорту Шереметьево
Как генерал липовых войск обманывал своих жертв
В Кемеровской области за взятку задержан полковник полиции
Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене "Евровидения"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Порошенко решил напоследок ещё раз подгадить России
Горно-Алтайск, 11 Мая, 09:54.
Поиск пропавших на Алтае туристов остановлен
Вашингтон, 11 Мая, 07:15.
Марию Бутину переводят в другую тюрьму
Братислава, 11 Мая, 06:50.
В первом матче ЧМ по хоккею сборная России обыграла Норвегию
Вашингтон, 11 Мая, 06:30.
Трамп приказал поднять пошлины на товар из Китая
Санкт-Петербург, 10 Мая, 22:14.
Мать депутата-наркомана Резника пыталась избить корреспондента ФАН-ТВ
Москва, 10 Мая, 21:08.
Новый щит-гигант Метростроя назовут «Победа»
Москва, 10 Мая, 18:31.
Анонсировано новое приложение с бесплатными экскурсиями по Москве
Москва, 10 Мая, 17:18.
В Москве вновь переделали схему движения транспорта
Москва, 10 Мая, 17:12.
Путин высказался о гибели Доренко
Санкт-Петербург, 10 Мая, 14:35.
В парках и больницах Петербурга появится бесплатный Wi-Fi
Вашингтон, 10 Мая, 13:16.
Выяснилось, зачем адвокат Трампа встретится с Зеленским





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия