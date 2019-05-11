Криминал

Виктория Грей
11 Мая, 2019 07:15

Марию Бутину переводят в другую тюрьму

Мария Бутина.
Источник: Kitaylife.ru
#Бутина

#тюрьма

#перевод
Вашингтон, 11 Мая - DIXINEWS.

В какую именно – не уточняется. На свободу россиянка выйдет 5 ноября.

Гражданка России Мария Бутина, которая была осуждена в США и отбывает там же тюремный срок, переведена из тюрьмы города Александрия штат Вирджиния, сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Роберта Дрисколла.

В федеральном Бюро тюрем сообщили, что Бутина некоторое время будет находиться в СИЗО Александрии, пока ожидается перевод в федеральную тюрьму. На свободу она должна выйти 5 ноября 2019 года.

В конце апреля нынешнего года суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство 30-летняя женщина пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Она признала свою вину, а в противном случае ей грозил многолетний тюремный срок. Под арестом россиянка находилась с 15 июля 2018 года.

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