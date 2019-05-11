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Виктория Грей
11 Мая, 2019 06:50
В первом матче ЧМ по хоккею сборная России обыграла Норвегию
Матч Россия-Норвегия.
Источник: rg.ru
Братислава, 11 Мая - DIXINEWS.
Игра завершилась со счётом 5:2. Дадонов оформил дубль.
Сборная России по хоккею выиграла сборную Норвегии в стартовом матче группового этапа Чемпионата мира 2019 года. Встреча, проходившая на льду Братиславы, завершилась со счётом 5:2.
У команды победителя шайбы в ворота соперника отправили: Евгений Дадонов (9 и 30), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29), Никита Гусев (42). Норвежцы смогли забить лишь две шайбы - Томас Валькве Ольсен на 57 минуте и Юнас Холёс (58).
В следующем матче, который состоится 12 мая, сборная России встретится с Австрией. Также, в рамках группового этапа, россияне сыграют с Чехией, Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией. Завершится Чемпионат мира по хоккею 26 мая 2019 года.
Отметим, что на прошедших первых играх 10 мая, сборная Финляндии обыграла Канаду (3:1), сборная США потерпела поражение от Словакии (1:4) и чехи разгромили шведов со счётом 5:2
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