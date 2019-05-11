Экономика

Виктория Грей
11 Мая, 2019 06:30

Трамп приказал поднять пошлины на товар из Китая

Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
#Трамп

#Китай

#пошлины
Вашингтон, 11 Мая - DIXINEWS.

Стоимость тарифа оценивается в 300 млрд долларов. Об этом заявил Роберт Лайтхайзер.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп дал поручение о введение пошлины на продукцию из Китая ещё на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил представитель штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу,10 мая.

«Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.", - заявил он. Лайтхайзер подчеркнул, что подробная информация об этих тарифах будет опубликована в понедельник, 13 мая.

При этом господин Трамп заявил, что США и Китай продолжат переговоры по торговле, несмотря на введение тарифов на китайские товары Америкой. Также президент США отметил, что данные пошлины могут быть сняты или не сняты. Всё будет зависеть от предстоящих переговоров.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Выяснилось, зачем адвокат Трампа встретится с Зеленским
Трамп начал шутить в разговоре с Путиным
У президентов России и США состоялся телефонный разговор
Читайте в рубрике:
Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года
UTair может прекратить свою работу
Путин и Лукашенко встретились после поставок «грязной» нефти


Загрузка...
Как генерал липовых войск обманывал своих жертв
В Кемеровской области за взятку задержан полковник полиции
Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене "Евровидения"
СК России комментирует аварийную посадку и возгорание самолёта в аэропорту Шереметьево
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Порошенко решил напоследок ещё раз подгадить России
Горно-Алтайск, 11 Мая, 09:54.
Поиск пропавших на Алтае туристов остановлен
Вашингтон, 11 Мая, 07:15.
Марию Бутину переводят в другую тюрьму
Братислава, 11 Мая, 06:50.
В первом матче ЧМ по хоккею сборная России обыграла Норвегию
Вашингтон, 11 Мая, 06:30.
Трамп приказал поднять пошлины на товар из Китая
Санкт-Петербург, 10 Мая, 22:14.
Мать депутата-наркомана Резника пыталась избить корреспондента ФАН-ТВ
Москва, 10 Мая, 21:08.
Новый щит-гигант Метростроя назовут «Победа»
Москва, 10 Мая, 18:31.
Анонсировано новое приложение с бесплатными экскурсиями по Москве
Москва, 10 Мая, 17:18.
В Москве вновь переделали схему движения транспорта
Москва, 10 Мая, 17:12.
Путин высказался о гибели Доренко
Санкт-Петербург, 10 Мая, 14:35.
В парках и больницах Петербурга появится бесплатный Wi-Fi
Вашингтон, 10 Мая, 13:16.
Выяснилось, зачем адвокат Трампа встретится с Зеленским





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия