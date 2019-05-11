Трамп приказал поднять пошлины на товар из Китая

Стоимость тарифа оценивается в 300 млрд долларов. Об этом заявил Роберт Лайтхайзер.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп дал поручение о введение пошлины на продукцию из Китая ещё на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил представитель штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу,10 мая.

«Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.", - заявил он. Лайтхайзер подчеркнул, что подробная информация об этих тарифах будет опубликована в понедельник, 13 мая.

При этом господин Трамп заявил, что США и Китай продолжат переговоры по торговле, несмотря на введение тарифов на китайские товары Америкой. Также президент США отметил, что данные пошлины могут быть сняты или не сняты. Всё будет зависеть от предстоящих переговоров.