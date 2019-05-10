Общество

Константин Большаков
10 Мая, 2019 17:12

Путин высказался о гибели Доренко

Владимир Путин.
Источник: mepanews.com
#Доренко

#Путин

#Песков
Москва, 10 Мая - DIXINEWS.

Президент выразил соболезнования родным журналиста. Об этом рассказали в Кремле.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, который скоропостижно скончался накануне. Об этом сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В свою очередь о смерти Доренко высказался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию, - передаёт «ТАСС» слова Пескова.

Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая в возрасте 59 лет. Причиной смерти эксперты назвали разрыв аорты.

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