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Константин Большаков
10 Мая, 2019 17:12
Путин высказался о гибели Доренко
Владимир Путин.
Источник: mepanews.com
Москва, 10 Мая - DIXINEWS.
Президент выразил соболезнования родным журналиста. Об этом рассказали в Кремле.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, который скоропостижно скончался накануне. Об этом сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В свою очередь о смерти Доренко высказался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию, - передаёт «ТАСС» слова Пескова.
Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая в возрасте 59 лет. Причиной смерти эксперты назвали разрыв аорты.
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