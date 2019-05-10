Политика

Константин Большаков
10 Мая, 2019 13:16

Выяснилось, зачем адвокат Трампа встретится с Зеленским

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
#Трамп

#Зеленский

#Джулиани
Вашингтон, 10 Мая - DIXINEWS.

Речь идёт о деле, которое было приостановлено при Порошенко. В нём замешан сын влиятельного американского политика.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирается провести встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета «The New York Times».

В публикации сказано, что Джулиани в ходе встречи хочет получить новую информацию о работе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в украинской газовой компании «Burisma Holdings». Кроме того, адвокат хочет убедить Зеленского провести расследование о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

Расследование о сыне Байдена было приостановлено ещё в 2016 году, когда Пётр Порошенко уволил генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Теперь американская сторона будет настаивать на возобновлении следствия.

Кроме того, не исключается, что Джулиани прибудет в Киев и из-за выборов президента США в 2020 году, в которых намерен участвовать Джо Байден.

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