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Константин Большаков
10 Мая, 2019 13:16
Выяснилось, зачем адвокат Трампа встретится с Зеленским
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
Вашингтон, 10 Мая - DIXINEWS.
Речь идёт о деле, которое было приостановлено при Порошенко. В нём замешан сын влиятельного американского политика.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирается провести встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета «The New York Times».
В публикации сказано, что Джулиани в ходе встречи хочет получить новую информацию о работе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в украинской газовой компании «Burisma Holdings». Кроме того, адвокат хочет убедить Зеленского провести расследование о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.
Расследование о сыне Байдена было приостановлено ещё в 2016 году, когда Пётр Порошенко уволил генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Теперь американская сторона будет настаивать на возобновлении следствия.
Кроме того, не исключается, что Джулиани прибудет в Киев и из-за выборов президента США в 2020 году, в которых намерен участвовать Джо Байден.
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