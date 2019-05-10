Выяснилось, зачем адвокат Трампа встретится с Зеленским

Речь идёт о деле, которое было приостановлено при Порошенко. В нём замешан сын влиятельного американского политика.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирается провести встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета «The New York Times».

В публикации сказано, что Джулиани в ходе встречи хочет получить новую информацию о работе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в украинской газовой компании «Burisma Holdings». Кроме того, адвокат хочет убедить Зеленского провести расследование о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

Расследование о сыне Байдена было приостановлено ещё в 2016 году, когда Пётр Порошенко уволил генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Теперь американская сторона будет настаивать на возобновлении следствия.

Кроме того, не исключается, что Джулиани прибудет в Киев и из-за выборов президента США в 2020 году, в которых намерен участвовать Джо Байден.