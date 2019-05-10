Названы самые лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Эксперты учитывали отзывы клиентов в 40 странах. Были исследованы 134 аэропорта.

Компания AirHelp обнародовала рейтинг лучших авиаперевозчиков и аэропортов в мире.

Аэропорты оценивались по таким признакам как, соблюдению графика вылетов, качеству обслуживания и наличию магазинов и ресторанов. Лидирующее место занял аэропорт Хамад в Катаре. На второй строчке расположился аэропорт Токио в Японии, замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции.

Аэропорт Шереметьево занял шестое место. Также в ТОП – 10 вошли воздушные гавани Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), Чанги (Сингапур), Раджив Ганди (Индия), Тенерифе Норте (Испания) и Виракопус (Бразилия).

Рейтинг авиакомпаний составлялся из пунктов: соблюдение графика полётов, качество полётов, насколько быстро можно вернуть билет.

Лидирующую позицию отдали Qatar Airways, следом - American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates.

Из 74 авиакомпаний, в список попала только одна российская – «Аэрофлот», которая заняла 32 место.