Власть

Виктория Грей
10 Мая, 2019 09:35

Мария Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Мария Захарова.
Источник: Zen.yandex.com
#Захарова

#Доренко

#смерть
Москва, 10 Мая - DIXINEWS.

Она считает, что они «не договорили». Об этом представитель МИДа написала в своём Facebook.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть ведущего Сергея Доренко. На своей странице в фейсбуке она написала:

- Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли. Не договорили.

В четверг, 9 мая 2019 года, стало известно, что на 60 году жизни главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП в Москве. Журналист ехал на мотоцикле, почувствовал недомогание и упал с транспортного средства.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.

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