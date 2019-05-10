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Виктория Грей
10 Мая, 2019 09:35
Мария Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Мария Захарова.
Источник: Zen.yandex.com
Москва, 10 Мая - DIXINEWS.
Она считает, что они «не договорили». Об этом представитель МИДа написала в своём Facebook.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть ведущего Сергея Доренко. На своей странице в фейсбуке она написала:
- Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли. Не договорили.
В четверг, 9 мая 2019 года, стало известно, что на 60 году жизни главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП в Москве. Журналист ехал на мотоцикле, почувствовал недомогание и упал с транспортного средства.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.
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