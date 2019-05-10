Названа причина гибели Сергея Доренко

Знаменитому журналисту стало плохо с сердцем, когда он был за рулём. Спасти его врачи не сумели.

Вечером в четверг, 9 мая, в Москве скончался знаменитый российский журналист Сергей Доренко. Доренко стало плохо, когда он управлял мотоциклом. При этом само ДТП не стало причиной гибели журналиста, отмечают источники в публикациях других СМИ.

- Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла, прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли, - пояснил источник «ТАСС».

«Лента.ру» уточнила, что с места аварии 59-летний Доренко был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии, где скончался.

Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Карьеру журналиста начал в 1985 году работой на телевидении. Известен как ведущий программ «Время» и своей авторской программы на ОРТ. В последнее время был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».