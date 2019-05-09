В Европе призвали распустить Евросоюз

По мнению бывшего политика, эта организация исчерпала себя. На её основе можно создать новую.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Европейский союз проще ликвидировать и создать заново, чем продолжать развивать организацию в её нынешнем виде. Слова Валенсы приводит издание «Aftonbladet».

Экс-политик считает, что ЕС мешает входящим в него странам развиваться в разных направлениях.

- Евросоюз был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях, - считает Валенса.

По мнению Валенсы, теперь страны ЕС должны заново подать заявки на вступление в организацию, где нужно утвердить список из 10 обязанностей и 10 прав, которые получат члены Союза.