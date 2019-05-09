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Константин Большаков
9 Мая, 2019 16:43
В Европе призвали распустить Евросоюз
Флаг Евросоюза.
Источник: mtdata.ru
Брюссель, 09 Мая - DIXINEWS.
По мнению бывшего политика, эта организация исчерпала себя. На её основе можно создать новую.
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Европейский союз проще ликвидировать и создать заново, чем продолжать развивать организацию в её нынешнем виде. Слова Валенсы приводит издание «Aftonbladet».
Экс-политик считает, что ЕС мешает входящим в него странам развиваться в разных направлениях.
- Евросоюз был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях, - считает Валенса.
По мнению Валенсы, теперь страны ЕС должны заново подать заявки на вступление в организацию, где нужно утвердить список из 10 обязанностей и 10 прав, которые получат члены Союза.
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