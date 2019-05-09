Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения

Новый глава Украины съездил на могилу к деду. И рассказал о сути праздника в своей стране.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил День Победы, празднующийся 9 мая, с Днём благодарения. Такое заявление Зеленский сделал на своей странице в фейсбуке.

Шоумен и глава государства рассказал, что съездил на могилу деда Семёна Зеленского в Кривом Роге, чтобы почтить его память.

- Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня — 9 мая. Это наш День благодарения, - написал Зеленский на своей странице в соцсети.

Зеленский рассказал также, что его дед прошёл всю войну и остался в его памяти одним из тех героев, которые защищали Украину от нацистов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не поздравил украинского лидера с Днём Победы, направив поздравления народу Украины.