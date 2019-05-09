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Константин Большаков
9 Мая, 2019 14:10
Лукашенко объяснил игнорирование Парада Победы в Москве
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Источник: versiya.info
Минск, 09 Мая - DIXINEWS.
Белорусский лидер не посетил торжественное мероприятие. И объяснил, почему.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его отсутствии на Параде Победы в Москве нет никакой политики или конспирологии. Слова Лукашенко передаёт местное агентство «Белта».
Лукашенко уточнил, что в Россию на празднование Дня Победы в этом году его никто не приглашал, и напомнил, что аналогичные торжества проходят в этот день и в Минске.
- 9 мая – единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах – от Владивостока до Москвы, - пояснил президент Беларуси.
Напомним, сегодня в Москве прошёл парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за погоды воздушная часть мероприятия была отменена.
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