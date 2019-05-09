Лукашенко объяснил игнорирование Парада Победы в Москве

Белорусский лидер не посетил торжественное мероприятие. И объяснил, почему.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его отсутствии на Параде Победы в Москве нет никакой политики или конспирологии. Слова Лукашенко передаёт местное агентство «Белта».

Лукашенко уточнил, что в Россию на празднование Дня Победы в этом году его никто не приглашал, и напомнил, что аналогичные торжества проходят в этот день и в Минске.

- 9 мая – единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах – от Владивостока до Москвы, - пояснил президент Беларуси.

Напомним, сегодня в Москве прошёл парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за погоды воздушная часть мероприятия была отменена.