Политика

Константин Большаков
9 Мая, 2019 14:10

Лукашенко объяснил игнорирование Парада Победы в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Источник: versiya.info
#Лукашенко

#9мая

#Беларусь
Минск, 09 Мая - DIXINEWS.

Белорусский лидер не посетил торжественное мероприятие. И объяснил, почему.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его отсутствии на Параде Победы в Москве нет никакой политики или конспирологии. Слова Лукашенко передаёт местное агентство «Белта».

Лукашенко уточнил, что в Россию на празднование Дня Победы в этом году его никто не приглашал, и напомнил, что аналогичные торжества проходят в этот день и в Минске.

- 9 мая – единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах – от Владивостока до Москвы, - пояснил президент Беларуси.

Напомним, сегодня в Москве прошёл парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за погоды воздушная часть мероприятия была отменена.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В МИД прокомментировали смену посла России в Беларуси
Бабича уволили с поста посла России в Беларуси
Путин и Лукашенко встретились после поставок «грязной» нефти
Читайте в рубрике:
В Европе призвали распустить Евросоюз
В Австрии снова осквернили памятник советским воинам-освободителям
Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины


Загрузка...
Грандиозная афера: клиенты закрытого фитнес-клуба не могут добиться компенсации
Как генерал липовых войск обманывал своих жертв
В Кемеровской области за взятку задержан полковник полиции
Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене "Евровидения"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе призвали распустить Евросоюз
Киев, 09 Мая, 15:22.
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения
Минск, 09 Мая, 14:10.
Лукашенко объяснил игнорирование Парада Победы в Москве
Лондон, 09 Мая, 12:45.
Два английских клуба встретятся в финале Лиги Чемпионов
Киев, 09 Мая, 10:00.
Юраш назвал закон об украинском языке «кнутом»
Москва, 09 Мая, 09:35.
Минтруд назвал число ветеранов ВОВ
Москва, 08 Мая, 22:48.
Кандидат-социопат: Соболь набросилась на потенциального избирателя с криками «Мразь!»
Москва, 08 Мая, 22:08.
Какие фильмы о Великой Отечественной войне выбрали россияне?
Москва, 08 Мая, 21:05.
Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года
Вена, 08 Мая, 20:01.
В Австрии снова осквернили памятник советским воинам-освободителям
Москва, 08 Мая, 18:00.
Кокорина и Мамаева суд отправил в тюрьму
Москва, 08 Мая, 17:09.
Канатную дорогу в Москве готовы спонсировать 5 инвесторов





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия