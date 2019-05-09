Два английских клуба встретятся в финале Лиги Чемпионов

Голландский «Аякс» потерпел поражение от «Тоттенхэма». Матч завершился со счётом 2:3.

«Тоттенхэм Хоттспур» стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19. Ранее «Ливерпуль» выиграл ФК «Барселона» со счётом 4:0.

В гостях англичане выиграли голландский «Аякс» со счётом 3:2. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу «Аякса», голы забили Матейс де Лигт на 5 минуте матча и Хаким Зиеш – на 35 минуте. Но во втором тайме произошло нечто невероятное, хэт-трик Лукаса Моура (55, 59 и 96 минуты) вывел «Тоттенхэм» в финал ЛЧ.

Стоит отметить, что первая встрече двух клубов в Лондоне принесла амстердамцам победу 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно «шпоры» теперь сыграют с другим клубом из Англии «Ливерпулем» в решающем матче турнира.