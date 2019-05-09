Власть

Виктория Грей
9 Мая, 2019 10:00

Юраш назвал закон об украинском языке «кнутом»

Святослав Юраш.
Источник: Ru.slovoidilo.ua
#законопроект

#Юраш

#язык
Киев, 09 Мая - DIXINEWS.

Советник избранного президента считает, что этот закон может иметь обратное действие. Он считает, что будут негативные последствия.

Советник по международной политике избранного президента Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон принятый Верховной радой об украинском языке можно считать «кнутом», который приведёт к негативным последствиям, передают «Известия».

Он также добавил, что в процессе украинизации силовые методы могут его значительно замедлить, или вообще остановить и развернуть в обратном направлении. В свою очередь, избранный президент Владимир Зеленский, ранее сообщил, что проведёт «тщательный анализ» на предмет соответствия Конституции Украины после вступления в должность. Также он подчеркнул, что последствия, после введения нового закона «сложно спрогнозировать».

Отметим, что 25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Порошенко сказал, что подпишет закон сразу, как только документ поступит из парламента. В нём говорится, что органы государственной власти и местного самоуправления, учебные заведения, больницы и сфера обслуживания должны использовать только украинский язык.

Помимо этого, попытки введения на Украине официального многоязычия будут признаваться «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».

В случае каких-либо нарушений «языковые инспекторы» незамедлительно наложат штраф.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Суд Киева признал переименование УПЦ незаконным
Госдума начала рассматривать закон о повышении соцдоплат к пенсии
Яровая внесла законопроект, который запретит коллекторам забирать долги по ЖКХ
Читайте в рубрике:
В отношении Парубия возбуждено несколько уголовных дел
В штабе Зеленского заявили о поддержании курса Порошенко
У президентов России и США состоялся телефонный разговор


Загрузка...
В Кемеровской области за взятку задержан полковник полиции
Грандиозная афера: клиенты закрытого фитнес-клуба не могут добиться компенсации
Как генерал липовых войск обманывал своих жертв
Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене "Евровидения"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юраш назвал закон об украинском языке «кнутом»
Москва, 09 Мая, 09:35.
Минтруд назвал число ветеранов ВОВ
Москва, 08 Мая, 22:48.
Кандидат-социопат: Соболь набросилась на потенциального избирателя с криками «Мразь!»
Москва, 08 Мая, 22:08.
Какие фильмы о Великой Отечественной войне выбрали россияне?
Москва, 08 Мая, 21:05.
Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года
Вена, 08 Мая, 20:01.
В Австрии снова осквернили памятник советским воинам-освободителям
Москва, 08 Мая, 18:00.
Кокорина и Мамаева суд отправил в тюрьму
Москва, 08 Мая, 17:09.
Канатную дорогу в Москве готовы спонсировать 5 инвесторов
Москва, 08 Мая, 14:09.
Работа для старшеклассников: трудовые договора до поступления в ВУЗ
Москва, 08 Мая, 14:04.
На Патриарших прудах благоустроят 5 переулков
Москва, 08 Мая, 12:34.
Бросается с кулаками на прохожих: пострадавший от Соболь москвич обратился в полицию
Киев, 08 Мая, 09:36.
Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия