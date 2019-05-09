Юраш назвал закон об украинском языке «кнутом»

Советник избранного президента считает, что этот закон может иметь обратное действие. Он считает, что будут негативные последствия.

Советник по международной политике избранного президента Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон принятый Верховной радой об украинском языке можно считать «кнутом», который приведёт к негативным последствиям, передают «Известия».

Он также добавил, что в процессе украинизации силовые методы могут его значительно замедлить, или вообще остановить и развернуть в обратном направлении. В свою очередь, избранный президент Владимир Зеленский, ранее сообщил, что проведёт «тщательный анализ» на предмет соответствия Конституции Украины после вступления в должность. Также он подчеркнул, что последствия, после введения нового закона «сложно спрогнозировать».

Отметим, что 25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Порошенко сказал, что подпишет закон сразу, как только документ поступит из парламента. В нём говорится, что органы государственной власти и местного самоуправления, учебные заведения, больницы и сфера обслуживания должны использовать только украинский язык.

Помимо этого, попытки введения на Украине официального многоязычия будут признаваться «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».

В случае каких-либо нарушений «языковые инспекторы» незамедлительно наложат штраф.