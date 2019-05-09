Минтруд назвал число ветеранов ВОВ

В России проживает 75 500 участников Великой Отечественной войны

По состоянию на апрель 2019 года, в стране проживают 96,3 тысячи жителей блокадного Ленинграда и 103 700 несовершеннолетних узников фашизма. А совершеннолетних узников фашизма осталось всего 144 человека, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

В настоящий момент в России насчитывается почти 240,4 тысячи вдов участников и инвалидов войны. Тружеников тыла проживает порядка 762,6 тысяч человек.

А в целом, в Российской Федерации проживает почти осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Стоит отметить, что ко Дню Победы всем ветеранам дополнительно выплатят по 10 000 рублей.