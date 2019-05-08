Культура

Алексей Мирный
8 Мая, 2019 22:08

Какие фильмы о Великой Отечественной войне выбрали россияне?

Кадр из фильма "Они сражались за Родину".
Источник: DixiNews
#кино

#фильмы

#история
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) в ходе недавнего опроса установил, какие фильмы о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят.

На первом месте оказался фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова, он получил целых 26%. Также немало - 20% опрошенных проголосовали за ленту «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. Третье место в списке заняла картина «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука с 15%.

Кроме этих, в рейтинг вошли такие фильмы как «17 мгновений весны», «Летят журавли», «Офицеры» и другие. Данный опрос проведён 3 мая в Москве, в нём приняли участие 1600 человек.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в Москве, будут принимать участие более 1 млн человек.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
По поводу съёмок «Брата-3» разгорелся скандал
России и Беларуси напомнили об украинском происхождении
Названы победители «Оскара» в 2019 году
Читайте в рубрике:
Умер легендарный Чубакка из «Звёздных войн»
Россияне потратили на просмотр новых «Мстителей» 1 млрд рублей
Стало известно о любви Ким Чен Ына к Пугачёвой


Загрузка...
Грандиозная афера: клиенты закрытого фитнес-клуба не могут добиться компенсации
Как генерал липовых войск обманывал своих жертв
В Кемеровской области за взятку задержан полковник полиции
Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене "Евровидения"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юраш назвал закон об украинском языке «кнутом»
Москва, 09 Мая, 09:35.
Минтруд назвал число ветеранов ВОВ
Москва, 08 Мая, 22:48.
Кандидат-социопат: Соболь набросилась на потенциального избирателя с криками «Мразь!»
Москва, 08 Мая, 22:08.
Какие фильмы о Великой Отечественной войне выбрали россияне?
Москва, 08 Мая, 21:05.
Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года
Вена, 08 Мая, 20:01.
В Австрии снова осквернили памятник советским воинам-освободителям
Москва, 08 Мая, 18:00.
Кокорина и Мамаева суд отправил в тюрьму
Москва, 08 Мая, 17:09.
Канатную дорогу в Москве готовы спонсировать 5 инвесторов
Москва, 08 Мая, 14:09.
Работа для старшеклассников: трудовые договора до поступления в ВУЗ
Москва, 08 Мая, 14:04.
На Патриарших прудах благоустроят 5 переулков
Москва, 08 Мая, 12:34.
Бросается с кулаками на прохожих: пострадавший от Соболь москвич обратился в полицию
Киев, 08 Мая, 09:36.
Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия