Какие фильмы о Великой Отечественной войне выбрали россияне?

Кадр из фильма "Они сражались за Родину".

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) в ходе недавнего опроса установил, какие фильмы о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят.

На первом месте оказался фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова, он получил целых 26%. Также немало - 20% опрошенных проголосовали за ленту «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. Третье место в списке заняла картина «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука с 15%.

Кроме этих, в рейтинг вошли такие фильмы как «17 мгновений весны», «Летят журавли», «Офицеры» и другие. Данный опрос проведён 3 мая в Москве, в нём приняли участие 1600 человек.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в Москве, будут принимать участие более 1 млн человек.