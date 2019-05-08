Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года

Россия намерена войти в топ-5 мировых экономик уже к 2023 году. Такие цели установлены в новом плане по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Данный план недавно опубликован на сайте правительства. Здесь отмечается, что на данный момент РФ находится на 6-м месте по объему ВВП (паритет покупательной способности). Так, в 2017 году Россия отставала от Германии, находившейся на 5-м месте, на 4,4%.

Ускорение темпов роста экономики России предполагает увеличение объема инвестиций до 25% от ВВП, увеличение производительность труда, повышение уровня добавленной стоимости, создающейся в самой России, наращивание несырьевого экспорта, а также повышение экономической активность населения.

"В итоге рост ВВП в 2020 году должен ускориться до 2% против 1,3% в 2019 году. При этом с 2021 года экономика начнет расти темпами выше 3%: в 2021 году - 3,1%, в 2022 году - 3,2% и в 2023-2024 годах - 3,3%. Несырьевой неэнергетический экспорт должен достичь 230 млрд долларов в 2019 году и постепенно увеличиться до $350 млрд в 2024 году", - отмечается в плане.