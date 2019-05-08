В Австрии снова осквернили памятник советским воинам-освободителям

Недавно стало известно, что в Вене, столице Австрии, неизвестные в канун праздника Дня Победы залили красной краской ещё один постамент памятника советским солдатам-освободителям.

Посольство РФ в Вене резко осудило такой акт вандализма. В дипмиссии отметили: «ущербная попытка преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом» бросает вызов всей правоохранительной системе Австрии. Себастьян Курц, канцлер Австрии, выразил своё сожаление в связи с осквернением памятника советским освободителям. Сообщил об этом посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Отметим, что это второй подобный акт вандализма в отношении советских памятников за последние 2 недели. Первый произошел 25 апреля, когда неизвестные залили постамент чёрной краской.