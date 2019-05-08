Кокорина и Мамаева суд отправил в тюрьму

Судья не изменил сроки, которые просила прокуратура. Адвокаты будут готовить апелляционную жалобы.

Сегодня, 8 мая, 2019 года, Пресненский суд приговорил нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и их общего друга, по совместительству детского тренера Александра Протасовицкого к реальным срокам колонии общего режима.

Судья не изменил сроков, которые запрашивал прокурор и приговорил Александра Кокорина и его брата к полутора годам колонии, а Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам тюрьмы.

Учитывая то, что уже 7 месяцев они провели в СИЗО и суд посчитал это время, как день за полтора, то подсудимым братьям Кокориным осталось сидеть 7,5 месяцев, а Мамаеву и Протасовицкому – 6,5 месяцев.

Находившиеся в зале суда родители, жёны и девушки футболистов не ожидали такого поворота событий, в частности супруга Александра Кокорина не смогла сдержать слёз и вышла из зала суда. Фигуранты уголовного дела после объявления приговора поникли, а адвокаты стали мрачными.

Всех обвиняемых снова доставят в СИЗО, там они будут находится пока идёт рассмотрение апелляционной жалобы.

Напомним, Кокорин,Мамаев, брат Кокорона и их друг Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты обвиняются в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.