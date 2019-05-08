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Виктория Грей
8 Мая, 2019 09:00
Директор ЗАО Птицефабрика «Чайковская» награждён почётным орденом «За заслуги перед Отечеством»
Директор ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков.
Источник: dixinews.ru
Чайковский, 08 Мая - DIXINEWS.
Пётр Степанович Бельков получит орден «За заслуги перед Отечеством». Стоит отметить, что это далеко не первая его награда.
Орден «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации, которой награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени. Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень.
Пётр Бельков уже был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», а в этом году ему присвоена награда уже III степени.
Петр Степанович Бельков, родился 17 июня 1948 года в селе Тюш Октябрьского района Пермской области. После окончания в 1971 году зоотехнического факультета Пермского сельскохозяйственного института работал зоотехником, главным экономистом – заместителем директора по производству птицефабрики «Комсомольская», директором строящейся птицефабрики «Кунгурская».
С 1979 года по 1986 год работал заместителем директора треста «Пермптицепром». За 6 лет работы в этой должности производство яиц и мяса птицы в области увеличилось в 2,5 раза. За эти заслуги был награжден орденом «Знак Почета» и бронзовой медалью «ВДНХ». В марте 1986 года переведен на должность директора птицесовхоза «Чайковский», позже преобразованного в птицефабрику, где работает по настоящее время. Является почётным гражданином муниципального образования «Чайковский муниципальный район», присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России», награждён золой медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России".
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