Директор ЗАО Птицефабрика «Чайковская» награждён почётным орденом «За заслуги перед Отечеством»

Пётр Степанович Бельков получит орден «За заслуги перед Отечеством». Стоит отметить, что это далеко не первая его награда.

Орден «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации, которой награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени. Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень.

Пётр Бельков уже был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», а в этом году ему присвоена награда уже III степени.

Петр Степанович Бельков, родился 17 июня 1948 года в селе Тюш Октябрьского района Пермской области. После окончания в 1971 году зоотехнического факультета Пермского сельскохозяйственного института работал зоотехником, главным экономистом – заместителем директора по производству птицефабрики «Комсомольская», директором строящейся птицефабрики «Кунгурская».

С 1979 года по 1986 год работал заместителем директора треста «Пермптицепром». За 6 лет работы в этой должности производство яиц и мяса птицы в области увеличилось в 2,5 раза. За эти заслуги был награжден орденом «Знак Почета» и бронзовой медалью «ВДНХ». В марте 1986 года переведен на должность директора птицесовхоза «Чайковский», позже преобразованного в птицефабрику, где работает по настоящее время. Является почётным гражданином муниципального образования «Чайковский муниципальный район», присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России», награждён золой медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России".