Политика

Константин Большаков
8 Мая, 2019 09:36

Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины

Игорь Коломойский.
Источник: news.liga.net
#Зеленский

#Коломойский

#Украина
Киев, 08 Мая - DIXINEWS.

Олигарх посоветовал избранному главе государства оставить одного министра. Это высокопоставленный силовик.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победивший на выборах президента страны Владимир Зеленский должен оставить в составе правительства главу МВД Арсена Авакова. Слова бизнесмена передаёт «Bihus.info».

Коломойский указал, что Аваков является «фундаментом и фактором стабильности» в Украине. При этом олигарх считает, что намерение Зеленского привести во власть новых людей накладывает на нового президента ограничения, которые потом будет трудно преодолевать.

По мнению Коломойского, разумнее брать в команду человека, не указывая его принадлежность к новой или старой власти.

Напомним, Владимир Зеленский был признан избранным президентом Украины 30 апреля.

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Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины





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