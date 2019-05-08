Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины

Олигарх посоветовал избранному главе государства оставить одного министра. Это высокопоставленный силовик.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победивший на выборах президента страны Владимир Зеленский должен оставить в составе правительства главу МВД Арсена Авакова. Слова бизнесмена передаёт «Bihus.info».

Коломойский указал, что Аваков является «фундаментом и фактором стабильности» в Украине. При этом олигарх считает, что намерение Зеленского привести во власть новых людей накладывает на нового президента ограничения, которые потом будет трудно преодолевать.

По мнению Коломойского, разумнее брать в команду человека, не указывая его принадлежность к новой или старой власти.

Напомним, Владимир Зеленский был признан избранным президентом Украины 30 апреля.