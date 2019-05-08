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Константин Большаков
8 Мая, 2019 09:36
Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины
Игорь Коломойский.
Источник: news.liga.net
Киев, 08 Мая - DIXINEWS.
Олигарх посоветовал избранному главе государства оставить одного министра. Это высокопоставленный силовик.
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что победивший на выборах президента страны Владимир Зеленский должен оставить в составе правительства главу МВД Арсена Авакова. Слова бизнесмена передаёт «Bihus.info».
Коломойский указал, что Аваков является «фундаментом и фактором стабильности» в Украине. При этом олигарх считает, что намерение Зеленского привести во власть новых людей накладывает на нового президента ограничения, которые потом будет трудно преодолевать.
По мнению Коломойского, разумнее брать в команду человека, не указывая его принадлежность к новой или старой власти.
Напомним, Владимир Зеленский был признан избранным президентом Украины 30 апреля.
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