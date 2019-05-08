Появились подробности гибели 7 туристов под лавиной в горах Алтая

К месту трагедии уже добираются спасатели. Из всей туристической группы выжили лишь двое.

В ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили, что 8 мая в 10:45 часов по местному времени стало известно о схождении лавины в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района, под которую попала туристическая группа из Новосибирска. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл ещё 6 мая, число туристов составляло 9 человек.

О произошедшем рассказали двое туристов, которые выжили и сумели выбраться из-под снежных завалов.

- По имеющейся информации 7 человек попали под лавину. Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 4 кинологических расчета, задействовано 2 вертолёта, - заявили в региональном МЧС.

Как уточнило «ТАСС», одним из погибших является глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.