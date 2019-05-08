«Барселона» потерпела поражение от «Ливерпуля»

Матч был ответным. Он завершился со счётом 0:4.

Футбольный клуб «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» разгромил каталонскую «Барселону» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 4:0.

Дубль в составе мерсисайдцев оформили Дивок Ориги (7 и 79 минуты) и Жоржиньо Вейналдум (54 и 56 минуты матча). При этом отмечается, что хозяева поля на игру вышли без основных форвардов Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Там «Ливерпуль» сыграет либо с «Тоттенхэмом», либо с «Аяксом», игра которых состоится 8 мая 2019 года.

Подопечные Юргена Клоппа выходят в финал ЛЧ уже второй год подряд. В прошлом сезоне их соперником стал «Реал Мадрид», который обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.