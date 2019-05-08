Происшествия

Виктория Грей
8 Мая, 2019 07:50

Обнародованы переговоры пилота с диспетчерами SSJ-100

Загоревшийся в аэропорту Шереметьево самолёт SSJ-100.
Источник: dixinews.ru
#самолет

#Шереметьево

#пилоты
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.

Расшифровку опубликовал телеканал РЕН ТВ. Самолёт приземлялся практически штатно.

По сообщению телеканала, пилот Денис Евдокимов, после попадания молнии в самолёт, передал сигнал на землю, что лайнер получил серьёзные повреждения, но не критические. «Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», - запросил Евдокимов.

В свою очередь, диспетчер, с которым работал пилот при посадке, передал всю информацию коллегам. Далее пилот сообщил, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер задал вопрос, нужна ли экипажу какая-либо помощь.

Пилот ответил: «Нет, пока все нормально. Штатно», - добавив при этом, что существуют проблемы со связью и управлением самолётом в автоматическом режиме.

После этого экипаж решает снова заходить на посадку, не сразу подтвердив свою готовность, да ещё и к тому же не визуально, а по приборам. От диспетчера последовали слова о том, что пилота не слышно и самолёт был передан коллегам, которые работают в вышке аэропорта. Пилот запросил помощь, с вышки ответили, чтобы они продолжали снижение. Диспетчер передал информацию пилотам о скорости ветра и дал добро на посадку. «Аварийные службы на полосы», — сказал он, и переговоры оборвались.

Но в вышке диспетчеры продолжили переговоры между собой, пилоты этого уже не слышали. «Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолётом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", — говорят диспетчеры.

Далее последовал запрос у пилота о том, сможет ли он рулить самостоятельно, после чего воздушное судно вспыхнуло.

Напомним, самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс «Москва-Мурманск», в воскресенье, 5 мая, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, совершив при этом жёсткую посадку после 28 минут полёта. Самолёт удалось посадить только со второй попытки, а при этом у него подломились стойки шасси, и произошло возгорание двигателей. В живых остались 37 человек (33 пассажира и 4 члена экипажа). Сорока одному пассажиру выжить не удалось.

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