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Алексей Мирный
7 Мая, 2019 22:00
Виновники в хищении и загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" арестованы.
Трубопровод "Дружба".
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.
Четверо фигурантов уголовного дела о хищении и загрязнении нефти уже готовятся понести наказание еще 2 были объявлены в розыск.
Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам что следственный комитет РФ объявил в розыск 2 человек фигурирующих в уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", еще 4 арестованы. Также она сообщила что фигуранты дела пытались скрыть не только загрязнение но и хищения нефти. По версии следствия, с августа прошлого года по апрель текущего 6 подозреваемых совершили многократные хищения нефти на общую сумму не менее 1 млн российских рублей.
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