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Алексей Мирный
7 Мая, 2019 20:03
ЗРК "Торы-М1" и "Панцири " сбили 27 ракет при ударе на Хмеймим
ЗРК "Торы-М1".
Источник: ТАСС
Сирия, 07 Мая - DIXINEWS.
Зенитные комплексы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов во время обстрела боевиками базы Хмеймим 6 мая. В результате ни один боеприпас не упал на базу.
Об этом сообщили сегодня в Центре по примирению враждующих сторон. Здесь отметили, что в понедельник 6 мая комплексы ПВО России отразили "два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне". "Российскими зенитными комплексами "Панцирь-С1" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", - сообщили военные.
Также было отмечено, что в тот же день боевики обстреляли город Джебла, здесь 9 реактивных снарядов упали на улицы города.
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