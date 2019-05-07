ЗРК "Торы-М1" и "Панцири " сбили 27 ракет при ударе на Хмеймим

Зенитные комплексы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов во время обстрела боевиками базы Хмеймим 6 мая. В результате ни один боеприпас не упал на базу.

Об этом сообщили сегодня в Центре по примирению враждующих сторон. Здесь отметили, что в понедельник 6 мая комплексы ПВО России отразили "два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне". "Российскими зенитными комплексами "Панцирь-С1" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", - сообщили военные.

Также было отмечено, что в тот же день боевики обстреляли город Джебла, здесь 9 реактивных снарядов упали на улицы города.