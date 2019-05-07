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Виктория Грей
7 Мая, 2019 14:10
Процедура установления инвалидности в России станет проще
Дмитрий Медведев.
Источник: M.news.yandex.fr
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.
Об этом заявил Дмитрий Медведев. Вскоре он подпишет нужное постановление.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени подпишет документ, который упростит правила признания инвалидности, сообщили в пресс-службе правительства.
«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Это очень важное решение, и мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», - отметил Дмитрий Анатольевич.
Также он подчеркнул, что упрощается система для того, чтобы инвалидам не бегать по инстанциям и собирать «какие-то дополнительные бумаги», а оформить всё через госуслуги.
Помимо этого, премьер – министр на заседании правительства обсудил ряд вопросов, которые касаются доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, усиления государственного контроля в этой сфере.
«Уже сделали определённые шаги, чтобы люди с инвалидностью не испытывали трудностей, когда выходят на улицу, садятся в транспорт, заходят в магазин, поликлинику. Но сделано далеко не всё - в целом ряде случаев эти меры не работают», - резюмировал Медведев.
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