Процедура установления инвалидности в России станет проще

Об этом заявил Дмитрий Медведев. Вскоре он подпишет нужное постановление.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени подпишет документ, который упростит правила признания инвалидности, сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Это очень важное решение, и мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», - отметил Дмитрий Анатольевич.

Также он подчеркнул, что упрощается система для того, чтобы инвалидам не бегать по инстанциям и собирать «какие-то дополнительные бумаги», а оформить всё через госуслуги.

Помимо этого, премьер – министр на заседании правительства обсудил ряд вопросов, которые касаются доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, усиления государственного контроля в этой сфере.

«Уже сделали определённые шаги, чтобы люди с инвалидностью не испытывали трудностей, когда выходят на улицу, садятся в транспорт, заходят в магазин, поликлинику. Но сделано далеко не всё - в целом ряде случаев эти меры не работают», - резюмировал Медведев.