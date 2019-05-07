Общество

Виктория Грей
7 Мая, 2019 14:10

Процедура установления инвалидности в России станет проще

Дмитрий Медведев.
Источник: M.news.yandex.fr
#Медведев

#инвалидность

#постановление
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Об этом заявил Дмитрий Медведев. Вскоре он подпишет нужное постановление.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени подпишет документ, который упростит правила признания инвалидности, сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Это очень важное решение, и мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», - отметил Дмитрий Анатольевич.

Также он подчеркнул, что упрощается система для того, чтобы инвалидам не бегать по инстанциям и собирать «какие-то дополнительные бумаги», а оформить всё через госуслуги.

Помимо этого, премьер – министр на заседании правительства обсудил ряд вопросов, которые касаются доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, усиления государственного контроля в этой сфере.

«Уже сделали определённые шаги, чтобы люди с инвалидностью не испытывали трудностей, когда выходят на улицу, садятся в транспорт, заходят в магазин, поликлинику. Но сделано далеко не всё - в целом ряде случаев эти меры не работают», - резюмировал Медведев.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В скандал с «Мираторгом» вовлекли жену Дмитрия Медведева
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Россия прекратила экспорт нефти на Украину
Читайте в рубрике:
Минтруд назвал число ветеранов ВОВ
Порошенко сбежал от допроса в Генпрокуратуре
Делегация из Америки признала полную интеграцию Крыма в состав России


Загрузка...
Танки, самолёты и подводные лодки: как проходят военные учения в ЮВО
СК России комментирует аварийную посадку и возгорание самолёта в аэропорту Шереметьево
Глава ГРУ рассказал о попытках США сменить власть в Венесуэле
Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юраш назвал закон об украинском языке «кнутом»
Москва, 09 Мая, 09:35.
Минтруд назвал число ветеранов ВОВ
Москва, 08 Мая, 22:48.
Кандидат-социопат: Соболь набросилась на потенциального избирателя с криками «Мразь!»
Москва, 08 Мая, 22:08.
Какие фильмы о Великой Отечественной войне выбрали россияне?
Москва, 08 Мая, 21:05.
Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года
Вена, 08 Мая, 20:01.
В Австрии снова осквернили памятник советским воинам-освободителям
Москва, 08 Мая, 18:00.
Кокорина и Мамаева суд отправил в тюрьму
Москва, 08 Мая, 17:09.
Канатную дорогу в Москве готовы спонсировать 5 инвесторов
Москва, 08 Мая, 14:09.
Работа для старшеклассников: трудовые договора до поступления в ВУЗ
Москва, 08 Мая, 14:04.
На Патриарших прудах благоустроят 5 переулков
Москва, 08 Мая, 12:34.
Бросается с кулаками на прохожих: пострадавший от Соболь москвич обратился в полицию
Киев, 08 Мая, 09:36.
Коломойский начал указывать Зеленскому, как работать на посту президента Украины





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия