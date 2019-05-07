Власть

Виктория Грей
7 Мая, 2019 13:35

В отношении Парубия возбуждено несколько уголовных дел

Андрей Парубий.
Источник: Vybor.news
#уголовноедело

#Парубий

#НАБУ
Киев, 07 Мая - DIXINEWS.

Пресс-секретарь спикера Рады заявил, что это фейк. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, Национальное антикоррупционное бюро Украины, возбудило уголовные дела, сообщают РИА Новости.

Парубия обвиняют по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом». Наказанием за эти статьи служат штраф или ограничение свободы сроком до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

В настоящий момент проводится досудебное расследование.

В свою очередь пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев заявил, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении спикера является ложной.

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