Порошенко сбежал от допроса в Генпрокуратуре

Украинский лидер предпочёл не приходить на допрос. Он должен был появиться у прокурора сегодня утром.

Президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Генеральную прокуратуру, где должен был появиться утром во вторник, 7 мая. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава управления спецраследований ведомства Сергей Горбатюк.

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что Порошенко должен был приехать на допрос в 10 часов утра.

- К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришёл. Со следователем никто не связался, не сообщили о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения, - сказал Горбатюк журналистам.

Напомним, Порошенко уже допрашивали по делу о преступлениях против участников Евромайдана в ноябре 2016 года.