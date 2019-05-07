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Константин Большаков
7 Мая, 2019 13:28
Порошенко сбежал от допроса в Генпрокуратуре
Пётр Порошенко.
Источник: kompromat.top
Киев, 07 Мая - DIXINEWS.
Украинский лидер предпочёл не приходить на допрос. Он должен был появиться у прокурора сегодня утром.
Президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Генеральную прокуратуру, где должен был появиться утром во вторник, 7 мая. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава управления спецраследований ведомства Сергей Горбатюк.
Представитель Генпрокуратуры пояснил, что Порошенко должен был приехать на допрос в 10 часов утра.
- К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришёл. Со следователем никто не связался, не сообщили о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения, - сказал Горбатюк журналистам.
Напомним, Порошенко уже допрашивали по делу о преступлениях против участников Евромайдана в ноябре 2016 года.
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