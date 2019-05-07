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Константин Большаков
7 Мая, 2019 13:10

Зюганов вспылил после слов о пособничестве Сталина Гитлеру

Геннадий Зюганов.
Источник: novayagazeta.ru
#Зюганов

#Сталин

#блокада
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Российская писательница заявила, что Ленинград уничтожали «в четыре руки». Глава коммунистов назвал это «бредом».

Глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на статью писательницы Елены Чижовой, где она заявила, что Иосиф Сталин якобы способствовал Адольфу Гитлеру в уничтожении Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. Слова господина Зюганова приводит «Говорит Москва».

Зюганов подчеркнул, что мнение Чижовой это «бред» и отказался его комментировать.

- У меня в роду все воевали, для меня победа священная. Всё остальное – это спекуляции, мерзость и низость, тем более, накануне праздника, - заметил глава КПРФ.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с сентября 1941 по январь 1943 года. За это время, по разным данным, погибли до 1,5 млн человек.

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