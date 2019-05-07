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Константин Большаков
7 Мая, 2019 12:55
Следователи назвали причину катастрофы SSJ-100
Место авиакатастрофы в Шереметьево.
Источник: sledcom.ru
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.
Пока что только предварительную. Возможно, пилоты могли ошибиться при аварийной посадке.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в настоящий момент следствие считает доминирующей версией в деле об авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево ошибку пилотов. Такую информацию приводит «Коммерсант».
Как пояснил госпожа Петренко, подозрения в адрес пилотов возникли в связи с их действиями при посадке самолёта. Так, команда судна не выработала топливо, зашла на посадку на очень высокой скорости, в результате чего произошло жёсткое приземление и воспламенение.
В настоящий момент пилоты находятся в больнице. Медики диагностировали у них отравление угарным газом.
Также следователи интересуются работой наземных служб аэропорта во время ЧП, произошедшего в воскресенье. Напомним, катастрофа унесла жизни 41 человека.
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