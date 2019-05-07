Криминал

Виктория Грей
7 Мая, 2019 08:10

Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут 8 мая

Кокорина и Мамаева ведут в суд.
Источник: Footballhd.ru
#футболисты

#суд

#приговор
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Футболисту «Зенита» грозит полтора года колонии, а игроку «Краснодара» – год и пять месяцев. Они частично признали свою вину.

Ставшие фигурантами уголовных дел футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий выступили с последним словом в Пресненском районном суде 6 мая 2019 года.

Полузащитник «Краснодара» Мамаев принёс извинения потерпевшим, а также обществу и своей семье, желая при этом продолжить карьеру в спорте, указав на то, что это единственное, что он умеет делать хорошо.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин также попросил прощения у всех, отметив при этом, что уже наказан временем проведённым в СИЗО. Его брат Кирилл Кокорин раскаялся перед родителями, и подчеркнул, что готов ответить за содеянное. Прочитав 40 книжек в СИЗО, он уверил всех, что изменился в лучшую сторону.

Еще один фигурант дела – Александр Протасовицкий подчеркнул, что уже провел семь месяцев в заключении, а требуемый срок прокурора для него слишком большой для трёх ударов. Он выразил надежду на то, что наказание будет соразмерным.

Отметим, что в понедельник, 6 мая, обвинение попросило для братьев Кокориных по 1 году 6 месяцам колонии общего режима. А для Мамаева и Протасовицкого по 1 году и 5 месяцам тюрьмы.

Напомним, Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты вместе с Кокориным-младшим и их другом обвиняются в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

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