О людях

Никита Белов
6 Мая, 2019 19:37

В Сети опубликовали новое видео с депутатом-травокуром Резником

Максим Резник.
Источник: riafan.ru
#Резник

#депутат

#Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, 06 Мая - DIXINEWS.

Оскандалившийся в начале мая депутат ЗакСобрания Максим Резник попал на новое видео. На кадрах видно, как народный избранник идет по улице, затем достает папиросу, вероятно, с травой, облизывает и закуривает.

Ранее Резник отличился провокационным поведением на первомайской демонстрации. Согласованное шествие парламентарий превратил в митинг, на котором он выкрикивал лозунги и призывал народ к противоправным действиям. Стычки с полицией и гражданами Петербурга стали причиной задержания Резника. Правда, после профилактической беседы его отпустили.

Однако конфликт вокруг Резника продолжал разгораться. В распоряжение «Невских новостей» попало видео, снятое соседом депутата. На общем балконе жилого дома Резник курил, предположительно, «косяк» с марихуаной.

Не дожидаясь, чем закончится история, депутат ЗакС поспешил покинуть страну. Журналистам ФАН удалось его поймать перед вылетом в Чехию, известную своим лояльным отношением к легким наркотикам.

Тем временем коллеги Резника и неравнодушные петербуржцы подписали петицию с требованием проверить народного избранника на наркотики. Однако Резник оказался непреклонен и отказался. Член петербургского ЗакС Игорь Коровин считает, что наркоманам нет места в политике. Если появятся доказательства наркозависимости депутата, то его, по мнению чиновника, незамедлительно нужно лишить мандата.

Журналисты ФАН, в свою очередь, решили провести собственное расследование. Они выкупили на сайте «Авито» куртку, ранее принадлежащую Резнику, и взяли с нее пробы. Все данные передали полиции.

В ходе экспертизы было обнаружено, что на верхней одежде парламентария действительно присутствуют частицы запрещенных веществ, количества которых достаточно для возбуждения административного дела.

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