Сергей Лазарев представил песню для конкурса «Евровидение»

Артист выступит с песней Scream. Конкурс пройдёт с 14 по 18 мая в Израиле.

Сергей Лазарев представил песню на своем YouTube-канале, с которой он будет выступать на конкурсе «Евровидение – 2019» в Тель-Авиве.

Композиция «Крик» (Scream) написана Филиппом Киркоровым совместно с композитором из Греции Димитрисом Контопулосом и американкой Шарон Вон.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело ещё больший смысл», - написал певец на своей странице в Instagram.

Также Сергей отметил, что он очень счастлив вновь принять участие в международном песенном конкурсе, где покажет себя с другой музыкальной стороны.

В 2015 году на конкурсе «Евровидение» певец занял третье место с песней You’re The Only One.